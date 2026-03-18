أحمد موسى: مفيش دولة عربية طلبت من مصر التدخل عسكريا.. ووزير الخارجية: أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري| أخبار التوك شو

أحمد موسى: مفيش دولة عربية طلبت من مصر التدخل عسكريا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، أكد أن الأشقاء العرب لم يطلبوا من مصر التدخل العسكري، مضيفا: مفيش دولة عربية طلبت من مصر التدخل عسكريا.

ميار الببلاوي: غلطت في شيرين عبد الوهاب وياريت تسمع رسالتي

أكدت الفنانة ميار الببلاوي، أنها انتقدت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الأزمات الأخيرة التي وقعت فيها، قائلة: «يا بخت من أبكاني وبكى الناس علي، ولا ضحكني وضحك الناس عليّ».

وزير الخارجية: القاهرة تقود تحركا في المحافل الدولية يدين الاعتداءات على الدول العربية

كشف الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، عن قيادة القاهرة تحركا في المحافل الدولية لبناء تحالف يدين الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أحمد موسى: مصر مستعدة لتلبية أي طلبات للأشقاء في الدول العربية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، أكد أنه زار دول ( قطر - عمان - الأردن - السعودية)، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن كل الدول العربية تثمن دور مصر.



أحمد موسى : وزير الخارجية يؤكد ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي

هل الكرامات معترف بها في الإسلام؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إن كرامات الأولياء معترف بيها في الدين الإسلامي، معلقا: الكرامات ثابتة بنص القرآن الكريم وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.



رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب

قال رئيس البرلمان الإيراني إن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.



وزير الخارجية: أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن إقليم الشرق الأوسط على حافة الانفجار، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيرات خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير 7 مسيرات خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



رامز جلال يسخر من دينا سامي: لابسة هدوم مرات جحا

وقعت الفنانة دنيا سامي، ضحية الفنان رامز جلال، اليوم في برنامجه للمقالب الشهير رامز ليفل الوحش.



مرض اسمه بهجت.. تحذيرات من حسام موافي عن التقرحات المتكررة بالفم

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من التقرحات المتكررة بالفم، معلقا: حذاري من التهاون بـ تقرحات الفم، هناك مرض اسمه "بهجت"، يأتي بتقرحات كثيرة في الفم والجهاز التناسلي.



ترامب: سننهي عمليتنا في إيران قريبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سينهي العملية العسكرية في إيران قريبا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.