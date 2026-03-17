ميار الببلاوي: غلطت في شيرين عبد الوهاب وياريت تسمع رسالتي

أكدت الفنانة ميار الببلاوي، أنها انتقدت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الأزمات الأخيرة التي وقعت فيها، قائلة: «يا بخت من أبكاني وبكى الناس علي، ولا ضحكني وضحك الناس عليّ».

وأضافت ميار الببلاوي، خلال حوارها ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تحب شيرين عبد الوهاب، وأن جميع الجمهور يحبها، لأنها تمتلك صوتًا مميزًا، وهي «صوت مصر» الذي لا يختلف عليه اثنان.

ولفتت إلى أن انتقادها جاء بسبب ملابس شيرين في إحدى حفلاتها بالسعودية، موضحة أن الملابس كانت تشبه الجلباب، وأن الإطلالة التي ظهرت بها لا تليق بتاريخها الفني.

وأشارت إلى أنها كانت ترغب في توجيه نصيحة لها، لكن «النصيحة على الملأ فضيحة»، مؤكدة أنها اضطرت للحديث علنًا لعدم قدرتها على التواصل معها.

وتابعت: «غلطت واختارت الطريق الغلط، وياريت توصل لها رسالتي، وترجع لنا بالسلامة».