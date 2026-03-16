ميار الببلاوي: زوجي عرض علي 100 ألف جنيه مصروفًا شهريًا بشرط

أكدت الفنانة ميار الببلاوي، أنها كانت تحصل على مصروف من زوجها السعودي يقدر بـ10 آلاف جنيه، لكن بعد حديثها في العام الماضي عن هذا الأمر قام برفع المصروف.

وأضافت ميار الببلاوي، خلال حوارها ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه غضب بعض الشيء من تصريحاتها وقال لها: «في حد يطلع ويقول كده؟».

100 ألف مصروف شهري

وأشارت إلى أنه لا يكتفي بدفع المصروف، لكنه ينفق عليها ويلبي جميع الطلبات التي تريدها، قائلة: «قالي هديكي 100 ألف مصروف شهري، بس ما تطلبيش أي حاجة تاني خلال الشهر».

ولفتت إلى أن هناك تفاهمًا كبيرًا بينها وبين زوجها، وأنه يشتري لها كل شيء أصلي، ولا يقبل بالتقليد.