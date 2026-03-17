لساني متبري مني وحاولت أصالحها.. ميار الببلاوي عن خلافها مع وفاء عامر

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، تفاصيل خلافها مع الفنانة الكبيرة وفاء عامر، وقالت إن الخلاف كان نتيجة سوء فهم في أمر ما، موضحة أن وفاء عامر من الفنانات القريبات منها جدًا، وأنهما صديقتان منذ فترة الشباب.

وأضافت ميار الببلاوي، خلال حوارها ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها كانت على علاقة طيبة بوالدة وفاء، وأنها في أثناء تصوير بعض الأعمال الفنية معها، كانت تأتي ومعها الفنانة آيتن عامر، وكانت تشتري لها الحلويات من السوبر ماركت باستوديو الأهرام.

ولفتت إلى أن العلاقة بينها وبين وفاء كانت قوية ومبنية على الحب والمودة، وأن الموقف الذي تسبب في الخلاف كان بسبب تصريح لها أُخذ في فترة استيقاظها من النوم.

وتابعت أن الخلاف بدأ بعد تلقيها اتصالًا من صحفي يسألها عما إذا كانت ستشارك في مسلسل مع وفاء عامر، فردّت قائلة: "مسلسل إيه ده؟ أنا عاملة وعاملة"، موضحة أنها كانت في ذلك التوقيت قد استيقظت لتوها من النوم، لكن التصريح فهم على أنه إساءة لوفاء.

وأشارت إلى أنها لا يمكن أن تسيء لوفاء عامر، وأن لساني متبري مني، مضيفة أن الصحفي نقل الكلام إلى وفاء وأرسل لها التسجيلات، وأنها حاولت أكثر من مرة الصلح معها لكنها لم تتمكن.