ميار الببلاوي: فقدت 7 أطفال بسبب السحر وكلها من سيدات

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، أن الدافع الرئيسي وراء تعدد زيجاتها كان رغبتها الشديدة في الإنجاب، مشيرة إلى أنها كانت تخشى التقدم في العمر دون أن تصبح أم.

وأوضحت أن موقفًا جمعها بالفنانة نبيلة عبيد، بحضور روجينا وعدد من النجوم، جعلها تفكر بجدية في هذا الأمر، خاصة بعد الحديث عن صعوبة الإنجاب مع التقدم في السن.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج «لازم يتشاف» مع الإعلامي مصعب العباسي، أنها تزوجت في تلك الفترة من أول شخص تقدم لها بدافع تحقيق حلم الأمومة، مؤكدة أن الله رزقها بابنها محمد.

كما تحدثت عن تعرضها لظروف صعبة، وتعرضها لـ أعمال سحر أثرت على حياتها، مكانت جميعها من سيدات ، موضحة أنها سافرت إلى الحرم المكي ، حيث التقت بالشيخ عبد الرحمن السديس، وشاركت في جلسات للرقية الشرعية.

فقدت أكثر من حمل

وأشارت إلى أنها عانت من مشكلات صحية ونفسية خلال تلك الفترة، التيكانت تتعرض فيها لسحر، وفقدت أكثر من حمل، وصل عددهم لـ 7 لافتة إلى أن هذه التجارب كانت مؤلمة للغاية، خاصة مع رغبتها في إنجاب طفلة.

وفي سياق آخر، أوضحت أن ارتداء الحجاب جاء بشكل مفاجئ، بعد تغيرات نفسية وروحية مرت بها، خاصة مع تقدمها في العمر ووصولها لمرحلة مختلفة في حياتها، مؤكدة أنها تفضل حاليًا التركيز على أعمالها ومسيرتها بدلًا من الحديث عن عدد زيجاتها.