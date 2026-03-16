نبيلة عبيد السبب.. ميار الببلاوي تكشف سر رغبتها في الإنجاب

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، السبب الرئيسي لزواجها بعدد كبير من الرجال ورفضت الإفصاح عن عددهم، موضحة أن السبب في ذلك هي الفنانة نبيلة عبيد.

وقالت :"كنا في حفلة مع الفنانة نبيلة عبيد، وكانت الفنانة روجينا موجودة، وعدد كبير من النجوم، وقالت نبيلة أصل أنا ماما عايزاني أخلف، وأن سنها لم يكن سن خلفة، والجميع ضحك ".

وأضافت ميار الببلاوي، خلال حوارها ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها كانت خائفة أن تكبر في العمر ولا تنجب طفلا، وكانت خائفة من الوصول لـ سن كبير ولا تنجب.

وأوضح أنها تزوجت من أول شاب تقدم لها في هذا التوقيت، وكان لديها رغبة في الانجاب، والحمد لله رزقها الله بـ نجلها محمد.