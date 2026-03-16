ميار الببلاوي: كل واحدة اتجوزت جوزها عملت لي سحر

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، تعرضها لأعمال سحرية، موضحة أنها ذهبت إلى الحرم، وأن الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، يقيمون مجلسًا لفك مثل هذه الأمور.

تخلع ملابسها بالكامل

وأضافت ميار الببلاوي، خلال حوارها ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها ذهبت وتمت القراءة عليها، وأخبروها بأن هناك أسحارًا تجعلها تخلع ملابسها بالكامل وتسير في الشارع.

كل واحدة اتجوزت جوزها عملت لي سحر

وتابعت أن هذه الأعمال كانت تتعلق بالمرض والجنون وأشياء غريبة كثيرة، ومن عدد كبير من الأشخاص، مؤكدة أن كل هذه الأعمال كانت من سيدات، قائلة: «كل واحدة اتجوزت جوزها عملت لي سحر».

وأوضحت أنها فقدت حملها ببنت بسبب عمل سحر، وأن زوجها كان يريد بنتًا لأن كل أولاده من زوجته الأولى ذكور، وأنها كانت ترغب أيضًا في إنجاب بنت.

وأشارت إلى أنها فقدت أكثر من جنين بسبب هذه الأعمال السحرية، قائلة: «الجنين كان بينزل مسلوخ، وده حصل أكثر من 7 مرات».