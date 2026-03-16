ميار الببلاوي : كل همي من الجوازات إني أخلف .. ومش هقول عددهم

أكدت الفنانة ميار الببلاوي، أن ارتداءها الحجاب جاء بشكل غير مُرتَّب، لكنه حدث بعد أن سمعت هاتفًا وهي مستيقظة يقول لها في أذنها: «وجب شكر النعم».

وأضافت ميار الببلاوي، خلال حوارها ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها وصلت إلى سن الخمسين وأصبحت أمًّا لشاب كبير، وأن ثقافتها تغيرت، لذلك قررت ارتداء الحجاب.

ولفتت إلى أن الموضوع بدأ برعشة وهستيريا وبكاء شديد، وأنها في ذلك التوقيت كانت حاملًا، وأنها تلقت خبر الحمل من زوجها، قائلة: «كان كل همي من الجوازات كلها إني أخلف».

وأشارت إلى أنها ترفض الحديث عن عدد الزيجات التي مرت بها، ولن تفصح عن عددها، لكنها تفضل الحديث عن الأعمال التي قدمتها وما وصلت إليه في حياتها.