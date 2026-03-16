ميار الببلاوي تكشف كواليس مشهد «السرير» في عمل فني.. فيديو

ردت الفنانة ميار الببلاوي على سؤال: «لو اتعرض عليكي دور في عمل فني مميز، لكن هذا الدور يكون بدون حجاب هل تقبلي العمل».

وقالت الفنانة ميار الببلاوي إنها لن تقبل الدور، ولن تخلع الحجاب، مؤكدة أن من يقدم هذا العرض يمكنه الاحتفاظ بأمواله، لكنها قد تقبل العودة للتمثيل إذا كان هناك دور يناسبها ويتماشى مع مبادئها.

وأضافت ميار الببلاوي، خلال حوارها ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي: «أنا متمسكة بحجابي، وأصبحت أقرب إلى الداعية»، مشيرة إلى أن عروض التمثيل توقفت عنها بسبب الحجاب والتغير الذي طرأ على حياتها.

مع فنان على السرير

وأوضحت أنها شاركت بالفعل خلال السنوات الماضية في عمل بدولة عربية، وكان يتضمن مشهدًا لها مع فنان على السرير، مؤكدة أنه تم تصوير كل منهما على حدة، حيث صُوِّرت هي بمفردها، وكذلك الفنان الآخر، لكن المخرج قام بتركيب المشهد في المونتاج.

وأشارت إلى أن الإعلامية بسمة وهبة، تحدثت معها في هذا، ولكن الكثير من المواقع تناولت الموضوع بصورة غير صحيحة، وقالو :" ميار الببلاوي مع فنان بالسرير" على الرغممن أن هذا الأمر لم يحدث.