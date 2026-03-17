اتجوزت جوازات معرفش عددها.. ميار الببلاوي تنهار من البكاء لهذا السبب

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، أن الدافع الأساسي وراء زيجاتها المتعددة كان رغبتها الكبيرة في الإنجاب، مؤكدة: «كل همي من الجوازات إني أخلف».

وأوضحت أنها لن تفصح عن عدد زيجاتها، مفضلة التركيز على مسيرتها الفنية وما حققته في حياتها.

كواليس ارتداء الحجاب

أشارت ميار الببلاوي، إلى أن قرار ارتداء الحجاب لم يكن مخططًا، بل جاء بشكل مفاجئ بعد تجربة روحية مؤثرة، حيث سمعت صوتًا يقول لها: «وجب شكر النعم».

وأضافت أن هذه اللحظة جاءت في فترة حساسة من حياتها، بالتزامن مع حملها، وما صاحب ذلك من حالة نفسية شديدة من البكاء والتوتر.

تغيرات مع التقدم في العمر

أكدت أنها بعد وصولها إلى سن الخمسين، وتغير نظرتها للحياة، خاصة مع كونها أصبحت أمًا لشاب كبير، شعرت بضرورة اتخاذ هذه الخطوة، معتبرة أن نضجها الفكري كان عاملًا أساسيًا في القرار.

بكاء على الهواء

في سياق آخر، دخلت ميار الببلاوي في نوبة بكاء خلال اللقاء، أثناء حديثها عن والدتها الراحلة، مشيرة إلى أنها لا تفارق سلسلة تحمل صورتها.

وأوضحت أن هذه السلسلة ترافقها في كل المناسبات والسفر والحلقات التلفزيونية، وتعتبرها مصدرًا للبركة والطمأنينة، مؤكدة أن والدتها لا تزال تمثل لها ألمًا عميقًا لا يزول.