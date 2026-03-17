رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب

قال رئيس البرلمان الإيراني إن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "تؤدي بشكل جيد جداً" في مواجهة إيران، مشيراً إلى أن "إصلاح الأضرار" هناك سيستغرق نحو عشر سنوات، لكنه شدد على ضرورة جعل هذا الجهد أكثر استدامة.

وخلال تصريحات من البيت الأبيض، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مبيناً أن طهران كانت "على بعد أسبوعين فقط من تحقيق ذلك".

وأشار إلى أن الضربات التي نفذتها قاذفات B-2 قبل نحو سبعة أو ثمانية أشهر، حالت دون وصول إيران إلى السلاح النووي، مضيفاً: "لو لم تنفذ تلك القاذفات مهمتها، لكانت إيران امتلكت سلاحاً نووياً، ولم يكن بالإمكان التفاوض معها على الإطلاق".