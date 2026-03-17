ماكرون: أي مهمة بحرية في مضيق هرمز تتطلب تنسيقا مع إيران

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أي مهمة بحرية في مضيق هرمز تتطلب تنسيقا مع إيران، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنهم مستعدون لتولي مسئولية مرافقة ناقلات النفط في مضيق هرمز فور توقف الحرب، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

في سياق متصل، أدى تراجع أسعار النفط إلى صعود الأسهم والسندات، وسط آمال بأن تتمكن المزيد من ناقلات النفط من عبور مضيق هرمز، فيما ساعدت أيضاً إشارات إلى أن الدول الصناعية قد تفرج عن المزيد من مخزونات النفط الاستراتيجية في تحسين المعنويات.

ورغم أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة في ظل الحرب في الشرق الأوسط، استقر الخام الأمريكي عند 93.50 دولاراً للبرميل، مع بدء عدد محدود من السفن في إيجاد طريق للمرور عبر هذا الممر الحيوي.

وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1%، وقادت شركات التكنولوجيا المكاسب، إذ صعد سهم "إنفيديا" بنسبة 1.6%، بعدما توقعت الشركة تحقيق إيرادات لا تقل عن تريليون دولار من رقائق الذكاء الاصطناعي حتى نهاية عام 2027.

كما ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية مع تراجع أسعار النفط، ما خفف من مخاوف التضخم.

وانخفض الدولار، بينما تجاوزت عملة "بتكوين" مستوى 73 ألف دولار.