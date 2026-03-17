خارجية كوريا الجنوبية: 26 سفينة لنا عالقة في المياه المحيطة بمضيق هرمز

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن 26 سفينة كورية عالقة حالياً في المياه المحيطة بمضيق هرمز بسبب التوترات الأمنية المستمرة في المنطقة، مشيرة إلى أن هذا الوضع أثر على عمليات النقل التجاري للشركات الكورية وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

متابعة الحكومة الكورية

وأوضحت الوزارة أن الحكومة الكورية تتابع عن كثب أوضاع السفن وطاقمها، وتعمل على تأمين سلامتهم وضمان استمرار العمليات اللوجستية قدر الإمكان رغم الظروف الصعبة.

يشار إلى أن مضيق هرمز يعد ممرًا حيويًا لنحو 20٪ من النفط العالمي، ما يجعل المنطقة حساسة جدًا لأي اضطرابات.