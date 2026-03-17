أمين المنظمة ⁠البحرية الدولية: السفن حربية لن تضمن عبور آمن بـ⁠"هرمز"

صرح الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز بتصريح يخالف رغبات ترامب، اليوم الثلاثاء، إذ أكد ما سبق وقال به خبراء.

قال دومينجيز إن توفير مرافقة بحرية لن يضمن سلامة السفن التي تحاول المرور عبر مضيق هرمز، وذلك وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.

أشار دومينجيز إلى أن المساعدة العسكرية ليست حلاً طويل الأمد أو مستداماً لإبقاء المضيق مفتوحاً.

في وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الحليفة للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقرب من 20% من إمدادات الطاقة العالمية.

إنهاء الحصار الإيراني أمر بالغ التعقيد

ومع ذلك، حتى في حال تشكيل تحالف واسع، فإن إنهاء الحصار الإيراني قد يظل أمراً بالغ التعقيد، لأن ذلك يأتي بتكاليف تأمين باهظة.

يُعد مضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان، المنفذ البحري الوحيد لكبار منتجي النفط والغاز مثل الكويت وإيران والعراق وقطر و الإمارات.

تشنّ إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية على إيران منذ يوم السبت 28 فبراير، والتي أسفرت عن مقتل المرشد علي خامنئي.

ومنذ ذلك الحين، تردّ طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل ودول في المنطقة.

