الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إسرائيل تعلن ارتفاع حصيلة مصابي الحرب على إيران إلى 3530 شخصا

محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إرتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران لـ 3530 مصابا منذ بداية الحرب منهم 86 ما زالوا يخضعون للعلاج.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان مقتضب لها: تعاملنا مع 70 مصابا خلال 24 ساعة 4 منهم حالتهم متوسطة.

وفي وقت سابق ؛  أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن عدد المصابين في إسرائيل الذين نقلوا إلى المستشفيات منذ بدء  عملية زئير الأسد وحتى مساء السبت 14 مارس بلغ 3138 مصابًا نتيجة القصف الإيراني.

وذكرت الوزارة في بيان أن 81 مصابًا ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، حيث توزعت حالاتهم الصحية بين حالة واحدة حرجة، وتسع حالات خطيرة، وثماني حالات متوسطة، إضافة إلى 57 إصابة طفيفة، بينما لا يزال مصابان يخضعان للتقييم الطبي.

وأشارت إلى أن المريض الموجود في وحدة العناية المركزة بحالة حرجة للغاية أُصيب قبل أكثر من 24 ساعة، وبالتالي لا يُعد من الإصابات المسجلة خلال الساعات الأخيرة.

أما على صعيد الإحصاءات اليومية، فقد استقبلت المستشفيات  102 مصابًا، بينهم حالتان وُصفتا بالمتوسطة، في حين كانت بقية الحالات طفيفة أو مرتبطة بحالات هلع.

وفي سياق التوعية، دعت وزارة الصحة السكان إلى الاستعداد المسبق والانتقال إلى الملاجئ بشكل آمن لتقليل الإصابات التي قد تحدث أثناء عمليات الإخلاء، وذلك بمشاركة الطبيب دانيال تروتسكي، اختصاصي طب الطوارئ ونائب المدير العام للشؤون الطبية في المركز الطبي إيخيلوف.

وزارة الصحة الإسرائيلية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران عملية زئير الأسد المستشفيات الإسرائيلية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

