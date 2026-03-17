طائرة وقود عسكرية أمريكية تطلبت الهبوط الاضطراري في مطار بن جوريون

ذكرت تقارير إعلامية بأن طائرة وقود عسكرية أمريكية طلبت منذ قليل الهبوط الاضطراري في مطار بن جوريون الإسرائيلي .

كما أشارت التقارير الإعلامية أيضا إلى إحتمالية إصابة الطائرة بنيران فوق العراق وهي المرة الثانية لطائرة من هذا النوع تهبط في بن جوريون بهذا الشكل.

وفي وقت سابق ؛ أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بتعرض 5 طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي للتزود بالوقود للقصف حيث أصيبت في قاعدة الملك سلطان الجوية في السعودية.

وقالت الصحيفة الأمريكية: يرفع هذا عدد طائرات التزود بالوقود التابعة لسلاح الجو الأمريكي التي تضررت أو دُمرت إلى 7 طائرات على الأقل.

ولاحقا ؛ أكدت القيادة المركزية الأمريكية وفاة جميع أفراد الطاقم الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود التي تحطمت في العراق يوم الخميس.

وقالت القيادة المركزية في منشور على منصة "إكس" : تأكدت وفاة جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود الأمريكية من طراز KC-135 التي تحطمت في غرب العراق".

وكان الجيش قد أعلن سابقًا عن وفاة أربعة من أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة.