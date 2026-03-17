قلب واحد.. البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر
وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها
صمام أمان الوطن.. البابا تواضروس يهنئ وزير الدفاع بعيد الفطر المبارك
عدوان إسرائيلي ضد الجيش اللبناني يسفر عن إصابة 5 جنود
لم يحدث منذ 7 سنوات.. إعادة انتخاب كيم جونج أون زعيما لكوريا الشمالية
أمين المنظمة ⁠البحرية الدولية: السفن حربية لن تضمن عبور آمن بـ⁠"هرمز"
هل يجوز إخراج زكاة الفطر لفقير لا يصلي؟.. الإفتاء توضح
ميار الببلاوي: فقدت 7 أطفال بسبب السحر وكلها من سيدات
دام الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة..البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر
مجموعة مصر.. إيران تتفاوض مع فيفا لنقل مبارياتها في المونديال من أمريكا
تفاصيل جديدة بشأن عاطل شرع في قـ.ـتل طالب بمنطقة الساحل
بدء محاكمة 10 متهمين في قضية الخلية الإعلامية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الإمارات تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تتعامل حالياً مع تهديدات جوية تشمل صواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، في تطور يعكس تصاعداً خطيراً في وتيرة المواجهة العسكرية في المنطقة، واتساع رقعة الاشتباك.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن أنظمة الدفاع الجوي في الإمارات العربية المتحدة تقوم حالياً باعتراض هذه التهديدات، مؤكدة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي مخاطر تهدد أمن الدولة وسلامة أراضيها.

ولم تكشف الجهات الرسمية حتى الآن عن تفاصيل دقيقة بشأن عدد الصواريخ أو الطائرات المسيّرة التي تم إطلاقها، أو حجم الأضرار المحتملة، إلا أن الإعلان بحد ذاته يشير إلى مستوى مرتفع من التهديد.

يأتي هذا التطور في سياق تصعيد إقليمي غير مسبوق، حيث تتواصل المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مع امتداد تداعياتها إلى عدة ساحات في الشرق الأوسط.

وتشهد المنطقة خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الهجمات المتبادلة التي تشمل صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما يرفع منسوب التوتر ويزيد من احتمالات الانزلاق إلى مواجهة أوسع.

وفي هذا الإطار، كانت دول خليجية أخرى قد أعلنت في وقت سابق عن تعرضها لهجمات مماثلة، حيث اعترضت الدفاعات الجوية عشرات الطائرات المسيّرة، في مؤشر على تصاعد استخدام هذا النوع من الأسلحة في الصراع الدائر.

ويعكس ذلك تحولاً في طبيعة المواجهات، التي لم تعد تقتصر على الضربات التقليدية، بل باتت تعتمد بشكل متزايد على الهجمات غير المتماثلة التي تستهدف البنية التحتية والمنشآت الحيوية.

وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن أمن المنطقة، خاصة في ظل قربها من ممرات ملاحية استراتيجية مثل مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى تعطيل حركة الملاحة أو استهداف منشآت نفطية، ما قد ينعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية ويرفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

كما يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الاستنفار العسكري والأمني، حيث رفعت العديد من الدول درجة الجاهزية تحسباً لأي هجمات إضافية.

وتعمل الحكومات الخليجية على تعزيز منظومات الدفاع الجوي وتكثيف التنسيق الأمني فيما بينها لمواجهة التهديدات المتزايدة.

