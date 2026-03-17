وزير الخارجية يعقد لقاءً مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي بالرياض

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الاثنين ١٦ مارس بالرياض، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها للمملكة ضمن المحطة الخامسة من جولته العربية.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على موقف مصر الراسخ والثابت الداعم لأمن واستقرار دول الخليج العربي، باعتباره ركيزة أساسية وجزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددا على تضامن مصر قيادة وحكومة وشعبا مع دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الأمنية بالإقليم، ورفضها لأية تهديدات أو تدخلات خارجية تمس سيادة دوله أو مقدرات شعوبها.

وتناول اللقاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث حذر وزير الخارجية من التداعيات الكارثية لاستمرار وتيرة التصعيد العسكري، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود لخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي، للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو فوضى شاملة، منوها بأهمية استمرار التنسيق الوثيق بين مصر ومجلس التعاون الخليجي لاحتواء الأزمات المتلاحقة ودرء المخاطر المحدقة بالأمن القومي العربي.

من ناحية أخرى، تناول الوزير عبد العاطى أهمية مواصلة دعم التعاون الاقتصادى والاستثماري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، مشيرا إلى أهمية البناء على نجاح النسخة الاولى من منتدى التجارة والاستثمار المصرى - الخليجى الذى عقد بالقاهرة فى شهر نوفمبر ٢٠٢٥ والحفاظ على دورية انعقاده بما يسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى وتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.

من جانبه، أعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي عن تقديره البالغ للدور المحوري الذي تضطلع به مصر كصمام أمان للاستقرار في المنطقة العربية، مثمناً الجهود الدبلوماسية المصرية الحثيثة والمستمرة لخفض التصعيد والدفاع عن مقدرات الدول العربية الشقيقة في مختلف المحافل.