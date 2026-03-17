هجوم ضد السفارة الأمريكية في العراق بعدد من الصواريخ والمسيرات

نقلت وكالةرويترز عن مصادر أمنية عراقية، القول بأنه تم إستهداف السفارة الأمريكية ببغداد في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بعدد من الصواريخ و5 مسيرات.

وفي وقت لاحق، ذكرت تقارير عراقية أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لطائرات مسيرة في محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وتشير المعلومات الأولية إلى استنفار أمني وتحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير عن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في العراق خلال الساعات الماضية، دون صدور حصيلة رسمية بشأن الأضرار أو الإصابات.

وفي حادثة أخرى، أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجار في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وسط تقارير عن تعرض قواعد عسكرية أمريكية لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في وسط الإقليم.