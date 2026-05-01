بتوجيهات محافظ سوهاج.. التموين تحبط محاولة بيع 78 طن وقود بالسوق السوداء

في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية الدعم، وجه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج بضرورة تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محطات الوقود وكافة المنشآت التموينية بمراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب بالسلع الاستراتيجية.

وبناءً على هذه التوجيهات، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج حملة مكبرة أسفرت عن ضبط إحدى محطات الوقود الكبرى بنطاق مركز و مدينة دار السلام لقيام المسؤولين عنها بتجميع كميات ضخمة من المواد البترولية المدعمة بلغت 63 طن سولار و15 طن بنزين 80.

وذلك بهدف حجبها عن الجمهور وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المحاضر للنيابة المختصة.

ومن جانبه صرح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، قائلاً: إن المديرية لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بالمواد البترولية أو السلع الأساسية.

وشدد على استمرار الحملات التفتيشية على مدار الساعة لضبط المخالفين وإحكام الرقابة على كافة المنافذ التموينية والمحطات بنطاق المحافظة تنفيذاً لسياسة الدولة في حماية مقدرات المواطنين.