محافظ سوهاج يعلن توريد 57 ألف طن قمح وتجهيز 15 موقعاً تخزينياً لاستيعاب حصاد 199 ألف فدان

أكد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج على استمرار وانتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي بمختلف صوامع وشون المحافظة للموسم الحالي 2026 حيث استقبلت مراكز التجميع حتى الآن 57 ألفا و744 طنا.

و748 كيلوجراما من الأقماح منذ انطلاق عملية التوريد في منتصف أبريل الجاري وسط إجراءات رقابية صارمة من لجان الفحص الفني التي تعمل بدقة عالية لضمان مطابقة المحصول للمواصفات الفنية المقررة وهو ما أسفر عن رفض ما يزيد عن 1000 طن لمخالفتها المعايير المطلوبة.

وشدد على عدم التهاون في جودة القمح المخزن لضمان سلامة المخزون الاستراتيجي للدولة.

وفي سياق متصل وجه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات اللوجستية للمزارعين وتذليل أي عقبات تواجه الموردين مع سرعة صرف المستحقات المالية بالأسعار الرسمية التي تصل إلى 2500 جنيه للإردب لدرجة نظافة 23.5 كحافز وطني لزيادة معدلات التوريد وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

ولفت إلى أن المحافظة تستهدف حصاد 199 ألف فدان من خلال 15 موقعا تخزينيا تم تجهيزها بالكامل مع استمرار متابعة غرفة العمليات المركزية للموقف على مدار الساعة لضمان تحقيق المستهدفات القومية بنجاح.