افتتاح المسجد الكبير ببني زيد بأسيوط.. وخطبة مؤثرة عن إتقان العمل

افتتح الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اليوم الجمعة، المسجد الكبير بقرية بني زيد التابعة لإدارة أوقاف الفتح بحري، بحضور عدد من القيادات الدعوية والتنفيذية.

وشهد الافتتاح حضور الشيخ محمد عبد اللطيف محمود، عميد مركز الثقافة الإسلامية بأسيوط، والشيخ ناصر محمد السيد، مدير المتابعة، والشيخ عطا حسن حسين، مدير إدارة أوقاف الفتح بحري، والشيخ محمد عبد الحميد، كبير مفتشي الإدارة.

ويأتي افتتاح المسجد في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، من خلال التوسع في إنشاء وتجديد المساجد، إلى جانب تعزيز دورها الدعوي والتوعوي في المجتمع.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان: "إتقان العمل واجب ديني وحضاري"، أكد خلالها أن إتقان العمل يمثل قيمة أساسية في الإسلام، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه».

وأوضح أن معيار قبول الأعمال لا يرتبط بكثرتها، بل بجودتها وإخلاصها، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإحسان في جميع جوانب الحياة، وعدم الاكتفاء بالأداء الشكلي للأعمال.

كما حذر من خطورة التقصير في أداء المسؤوليات، مؤكدًا أن جميع الأعمال مسجلة وسيحاسب عليها الإنسان، داعيًا إلى مراجعة النفس واستحضار رقابة الله في كل الأفعال.

وفي الخطبة الثانية، أشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في نقص المعرفة، بل في ضعف التطبيق، لافتًا إلى أن الإتقان يجب أن يكون سلوكًا دائمًا وليس مرتبطًا بالمصالح الشخصية.



واختتم خطبته بالتأكيد على أن الإتقان مسؤولية دينية وحضارية، وأن الفرد إما أن يسهم في بناء المجتمع أو يكون سببًا في تراجعه.