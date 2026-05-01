الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

غداً السبت.. محافظ قنا يعلن انطلاق الموجة الـ 29 لإزالة التعديات

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب


أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك اعتبارًا من غد السبت، فى إطار جهود الدولة المستمرة لفرض هيبة القانون واسترداد مستحقاتها. 



وشدد محافظ قنا، على تطبيق القانون بكل حزم لاسترداد حقوق الدولة ومنع أي محاولات جديدة للتعدي، مؤكدًا أن العمل سيخضع لمتابعة لحظية ودقيقة عبر غرف العمليات المركزية وبالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان السرعة والكفاءة في تنفيذ الإزالات وتذليل أي معوقات ميدانية قد تظهر أثناء التنفيذ. 



وأوضح الببلاوي، أن الموجة الحالية تستهدف كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، بالإضافة إلى رصد وإزالة المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم تحديدها بدقة.
 

وأشار محافظ قنا، إلى وجود تنسيق كامل بين المحافظة وكافة جهات الولاية والأجهزة الأمنية لضمان حسم تنفيذ القرارات، مع فرض مراقبة ميدانية صارمة تمنع عودة التعديات مرة أخرى في المناطق المستردة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. 

وفي سياق متصل، دعا محافظ قنا المواطنين بضرورة سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من كافة التيسيرات القانونية التي قدمتها الدولة لتجنب التعرض لقرارات الإزالة، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم الأوضاع بما يحفظ حقوق الجميع.


 

آودي
آودي
آودي

