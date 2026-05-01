محافظات

محافظ سوهاج: وحدة الرصد الإعلامي رصدت 296 شكوى منذ انطلاقها فبراير الماضي

سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل الفوري على تلبية مطالب المواطنين والتحرك السريع لحل المشكلات التي تواجههم، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزارة التنمية المحلية والبيئة.

بالتواصل مع المواطنين للوقوف على المشاكل التي يعانون منها، والاستجابة السريعة لحلها، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

استعرض اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم تقريراً مُفصلاً عن جهود " وحدة الرصد الإعلامي" المستحدثة بديوان عام المحافظة، خلال فترة عملها التي بدأت 19 فبراير 2026.

في حل شكاوى المواطنين التي تم رصدها من خلال متابعة يومية للصحف والمواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي في عدد من الملفات الهامة ومنها مشكلات “القمامة، والإشغالات، ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، و شكاوى الفساد”.

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة الدائم على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين والاستجابة الفورية لشكاواهم عبر وسائل التواصل المختلفة.

والتي تقوم بدور فعال في تلقي ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة والجهات المختصة، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى تلبية احتياجات المواطنين وسرعة الاستجابة لها.

وأوضح محافظ سوهاج، أن وحدة الرصد الإعلامي حققت على أرض الواقع العديد من النجاحات منذ انطلاقها في 19 فبراير الماضي حتى نهاية شهر أبريل 2026، حيث رصدت 296 شكوى.

تم الاستجابة لـ254 شكوى منها بنسبة 86%، وجاري حل 42 شكوى، مشيراً إلى أن الاستجابة لشكاوى المواطنين تمثل معيار مهم من معايير أداء تقييم القيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظة.

وكشف التقرير الذي تلقاه محافظ سوهاج، أن عدد الشكاوى التي رصدتها الوحدة من 19 فبراير حتى 31 مارس 2026،  بلغ 107 شكوى، تم حل عدد 96 شكوى منها، بنسبة 90%، وجارى حل عدد 11 شكوى بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المختصة، كما تم رصد 189 شكوى خلال شهر أبريل 2026، وتم حل عدد 158 منها، بنسبة 84%، وجاري حل عدد 31 شكوى.

وأشار محافظ سوهاج إلى أنه سيعمل على تقديم المزيد من الدعم لوحدة الرصد الإعلامي بديوان عام المحافظة خلال الفترة القادمة، للعمل على قدم وساق نحو رصد وفحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة.

ونشرها على صفحات محافظة سوهاج على "الفيس بوك، والإنستجرام، وثريدز"، بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

ولفت تقرير متابعة وحدة الرصد الإعلامي إلى أن أكثر الشكاوى التي تم رصدها هي الشكاوى الخاصة بالقمامة وبلغ عددها 55 شكوى، ويليها شكاوى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وبلغ عددها 47 شكوى.

ثم الكهرباء بـ35 شكوى، اضافة إلى الطرق بـ28 شكوى، والتموين بـ27 شكوى، و14 شكوى خاصة بالمواقف وتعريفة الركوب، و10 شكاوى تم رصدها للتعديات والبناء المخالف، وقد تم توجيهها للجهات المختصة واتخاذ اللازم.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الرصد الدوري للشكاوى واحتياجات المواطنين، وسرعة الاستجابة من القيادات التنفيذية، ومتابعة فريق وحدة الرصد الإعلامي لتلك الاستجابات، بما بما يحقق رضا المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

