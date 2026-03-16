العراق.. قتلى و جرحى جراء قصف جوي استهدف محافظة بابل

قتل عنصران من الحشد الشعبي وأصيب شرطي، اليوم الاثنين، في قصف جوي استهدف محافظة بابل وسط العراق.



وفي العاصمة بغداد، تصدت الدفاعات الجوية لطائرة مسيرة في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.



وكانت حركة النجباء العراقية قد نعت أمس الأحد القائد في كتائب حزب الله أبو علي العامري وثلة من إخوانه، الذين قضوا إثر قصف أمريكي إسرائيلي.



وجاءت هذه التطورات بعد هجوم جوي أمريكي فجر الخميس الماضي، أسفر عن مقتل نحو 22 عنصرا من الحشد الشعبي، إثر استهداف نقاط تمركزهم بين منطقتي عكاشات والقائم في محافظة الأنبار غربي العراق.