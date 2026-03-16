مصرع فلسطيني جراء سقوط صاروخ على سيارة في أبو ظبي

أعلنت دولة الإمارات اليوم الاثنين مقتل شخص في أبو ظبي جراء سقوط صاروخ على سيارة مدنية بمنطقة الباهية.

وقال مكتب أبو ظبي للإعلام في بيان على منصة "إكس": "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد من الجنسية الفلسطينية".





ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة دبي للطيران المدني، اليوم الاثنين، استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي الدولي بشكل تدريجي إلى بعض الوجهات، وذلك بعد تعليق مؤقت تم اتخاذه كـإجراء احترازي عقب إصابة أحد خزانات الوقود في محيط المطار نتيجة استهداف بطائرة مسيرة.





وقالت شركة "طيران الإمارات" في بيان، إنها تتوقع تشغيل جدول رحلات محدود بعد الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت دبي، مشيرة إلى إلغاء بعض الرحلات من جدول الاثنين.





وأضافت الشركة أن "المسافرين المتأثرين سيحصلون على إشعار بالإلغاء، وسيتم إبلاغهم بخيارات إعادة الحجز المتاحة".





بدورها نصحت "هيئة دبي للطيران المدني" المسافرين بـ"التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم".



كما أعلنت مطارات دبي "تحويل بعض الرحلات من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي".