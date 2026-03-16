رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع فلسطيني جراء سقوط صاروخ على سيارة في أبو ظبي

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت دولة الإمارات اليوم الاثنين مقتل شخص في أبو ظبي جراء سقوط صاروخ على سيارة مدنية بمنطقة الباهية.

وقال مكتب أبو ظبي للإعلام في بيان على منصة "إكس": "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد من الجنسية الفلسطينية".


 

ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة دبي للطيران المدني، اليوم الاثنين، استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي الدولي بشكل تدريجي إلى بعض الوجهات، وذلك بعد تعليق مؤقت تم اتخاذه كـإجراء احترازي عقب إصابة أحد خزانات الوقود في محيط المطار نتيجة استهداف بطائرة مسيرة.


 

وقالت شركة "طيران الإمارات" في بيان، إنها تتوقع تشغيل جدول رحلات محدود بعد الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت دبي، مشيرة إلى إلغاء بعض الرحلات من جدول الاثنين.


 

وأضافت الشركة أن "المسافرين المتأثرين سيحصلون على إشعار بالإلغاء، وسيتم إبلاغهم بخيارات إعادة الحجز المتاحة".


 

بدورها نصحت "هيئة دبي للطيران المدني" المسافرين بـ"التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم".
 

كما أعلنت مطارات دبي "تحويل بعض الرحلات من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي".

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الكيلو بـ 35 جنيهًا.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

الحزن بيموت.. أب يلحق بنجله وقت صلاة الجنازة عليه في مشهد مهيب بالمنوفية

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

أبرزها الكهرباء والتموين والبناء.. الحكومة تقرر حرمان المحكوم عليهم بالنفقة من خدمات الدولة

أبرزها الكهرباء والتموين ورخص البناء.. الحكومة تحرم المحكوم عليهم بالنفقة من خدمات الدولة

لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟

حفل الأوسكار
حفل الأوسكار
حفل الأوسكار

ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو

