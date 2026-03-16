حتى نهاية مايو المقبل.. جيش الاحتلال يبدأ عمليات برية في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عمليات برية داخل جنوب لبنان، في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في المواجهة العسكرية المتصاعدة في المنطقة، مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وتأتي هذه العمليات في اليوم السابع عشر من اندلاع المواجهة المباشرة، التي اتسع نطاقها لتشمل عدة جبهات في الشرق الأوسط.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته بدأت التحرك داخل مناطق في جنوب لبنان بهدف توسيع ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" والقضاء على عناصر حزب الله، في ظل تبادل مستمر للهجمات الصاروخية بين الحزب وإسرائيل. وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن العمليات ستستمر "طالما تطلب الأمر"، في إشارة إلى احتمال إطالة أمد المواجهة.

وبحسب تقديرات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القتال في لبنان قد يستمر حتى نهاية مايو المقبل، بينما تشير تقديرات داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب إلى أن الحرب بشكل عام قد تمتد لأسابيع إضافية بهدف تحقيق أهداف إسرائيل العسكرية في لبنان وإضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في وقت شهدت فيه مدن إسرائيلية عدة هجمات صاروخية متزامنة نُسبت إلى إيران وحزب الله، في إطار التصعيد المتبادل بين الطرفين. كما نفذت إسرائيل سلسلة غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وفي موازاة ذلك، يتواصل التصعيد في الخليج، حيث أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه عدد من دول المنطقة. وأعلنت السعودية أنها اعترضت أكثر من 60 طائرة مسيّرة فوق أراضيها منذ منتصف ليل الإثنين، بينما أكدت الإمارات أن أنظمة الدفاع الجوي لديها تتعامل مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وفي السياق ذاته، أدانت، قطر والسعودية الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيهما وأراضي دول خليجية أخرى، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ بنظيره السعودي.

على الصعيد السياسي والعسكري، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات العسكرية ضد إيران "تتقدم بشكل جيد"، مشيراً إلى احتمال استهداف جزيرة خرج مجدداً، وهي الجزيرة التي تعد مركزاً رئيسياً لصادرات النفط الإيرانية. كما دعا ترامب الدول المستفيدة من الملاحة عبر مضيق هرمز إلى المشاركة في حمايته والدفاع عنه، في ظل استمرار تعطّل الملاحة وتأثير ذلك على أسواق الطاقة العالمية.