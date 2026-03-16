وزارة التربية والتعليم تبحث تطوير منظومة شكاوى المعلمين
إلكترونية و15% أسئلة مقالية|قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر مارس لأولى و2 ثانوي
1721 فرصة عمل في 8 محافظات.. تعرف على وظائف وزارة العمل الجديدة
لبنان يدين استهداف "اليونيفيل" في 3 هجمات منفصلة ويشدد على تسليم السلاح للدولة
مصرع فلسطيني جراء سقوط صاروخ على سيارة في أبو ظبي
التعادل يسيطر على المشهد بعد مباريات الذهاب.. فرص قوية لبيراميدز والزمالك وعودة حاسمة تنتظر الأهلي والمصري قاريا
إلغاء الرخصة والحبس.. كيف واجه القانون تعاطي المخدرات حال السير بالطريق العام؟
ترامب: لا نستفيد من مضيق هرمز وعلى الدول المستفيدة حمايته
خلف الكواليس.. ترامب يؤكد التواصل مع إيران ويرفض إعلان نهاية الحرب
اتصالات مكثفة.. ترامب يسعى للإعلان عن "تحالف هرمز"
فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي
الفراخ البيضاء تسجل 120 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 16 مارس
أخبار العالم

لبنان يدين استهداف "اليونيفيل" في 3 هجمات منفصلة ويشدد على تسليم السلاح للدولة

هاجر رزق

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية إطلاق النار الذي استهدف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أمس الأحد، في ثلاث حوادث منفصلة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الهجمات وقعت أثناء قيام القوات الأممية بدوريات اعتيادية قرب قواعدها في بلدات ياطر ودير كيفا وقلاويه جنوب البلاد، معتبرة أن "هذا الاعتداء الخطير وغير المقبول على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن".

وأشارت الوزارة إلى أن لليونيفيل، بموجب ولايتها ووفقا لقرار مجلس الأمن 1701، "الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها ولمقاومة أي محاولات لمنعها بالقوة من تنفيذ مهامها".

وأعربت عن تضامن لبنان الكامل والثابت مع اليونيفيل وقيادتها والدول المساهمة فيها، مؤكدة تقدير لبنان العميق للدور الأساسي الذي تؤديه هذه القوات في دعم السلم والأمن والاستقرار في الجنوب.

 وجددت الوزارة التذكير بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 مارس 2026، القاضي بـ"حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه تسليم سلاحه للدولة اللبنانية".

وأكدت أن "قرار الحكومة في هذا الشأن واضح ولا لبس فيه: لن يُسمح لأي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة بإغراق لبنان في الفوضى خدمةً لأجندات مشبوهة".

وشددت الدولة اللبنانية في بيانها على "عزمها الثابت على فرض سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، حمايةً للبنان وصوناً لأمنه ولمصالح شعبه".

وزارة الخارجية اللبنانية إطلاق النار اليونيفيل قوات حفظ السلام مجلس الأمن

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الطماطم

الكيلو بـ 35 جنيهًا.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

السفير عاطف سالم

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

الصلاة

الحزن بيموت.. أب يلحق بنجله وقت صلاة الجنازة عليه في مشهد مهيب بالمنوفية

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

اسعار السبائك الذهب

سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد

أبرزها الكهرباء والتموين والبناء.. الحكومة تقرر حرمان المحكوم عليهم بالنفقة من خدمات الدولة

أبرزها الكهرباء والتموين ورخص البناء.. الحكومة تحرم المحكوم عليهم بالنفقة من خدمات الدولة

حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم

في أحضان جبال شرم الشيخ.. تكريم 150 طفلًا من حفظة القرآن الكريم

حملات تموينية بقنا

أخبار قنا: إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة.. تجهيز 101 ساحة و3224 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر

الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الاثنين 16-3-2026

بالصور

لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟

50 صورة من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026

حفل الأوسكار
حفل الأوسكار
حفل الأوسكار

مرشح لجائزة أفضل ممثل .. وصول ليوناردو دي كابريو لحفل جوائز الأوسكار 98

ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد