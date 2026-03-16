إيلون ماسك يعلن توفر خدمة ستارلينك رسميًا في الكويت

أعلن رجل الأعمال إيلون ماسك أن خدمة الإنترنت الفضائي التابعة لشركة ستارلينك أصبحت متاحة رسمياً في دولة الكويت، ما يتيح للمستخدمين في البلاد الوصول إلى إنترنت عالي السرعة بزمن استجابة منخفض عبر الأقمار الصناعية.

وجاء الإعلان عبر منشور نشره ماسك على منصة إكس، أعاد فيه مشاركة تغريدة للحساب الرسمي لخدمة ستارلينك، التي أكدت أن الخدمة أصبحت متاحة في الكويت، مع إمكانية الاشتراك مباشرة عبر الموقع الرسمي للشركة.

وتعتمد خدمة ستارلينك على شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية في مدار الأرض المنخفض، ما يسمح بتوفير اتصال إنترنت سريع حتى في المناطق التي يصعب فيها إنشاء بنية تحتية أرضية تقليدية. وتُعد هذه التقنية جزءاً من مشروع شركة سبيس إكس الذي يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عالمياً.

ومن المتوقع أن يوفر إطلاق الخدمة في الكويت خيارات إضافية للمستخدمين والشركات، خاصة في مجالات الأعمال الرقمية والخدمات السحابية والبث المباشر، فضلاً عن دعم الاتصال في المناطق البعيدة أو في حالات الطوارئ.

وتواصل ستارلينك توسعها في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، مع إطلاق خدماتها في عدة دول، في إطار استراتيجية تهدف إلى تغطية معظم مناطق العالم بخدمة الإنترنت الفضائي خلال الفترة المقبلة.