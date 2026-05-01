صحة قنا تحيل طبيبا متغيبا وطاقم وحدة علاجية للتحقيق | ما القصة ؟

أجرت الدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة بقنا، يرافقها أحمد غزالي، عضو الحوكمة بالمديرية، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من الوحدات الصحية بمركز نقادة، في إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بتكثيف المرور الدورى على المنافذ الطبية، خاصة خلال أيام العطلات الرسمية للتأكد من إنتظام العمل وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين على الوجه الأمثل.

استهلت وكيل المديرية جولتها بالمرور على وحدة دنقيق الصحية، حيث تبيَّن تغيب الطبيب عن العمل، وعلى الفور قررت إحالته للتحقيق لتقصيره في أداء مهامه الوظيفي، كما راجعت سير العمل داخل الوحدة، وتابعت انتظام تقديم الخدمات الطبية، خاصة خدمات الطوارئ، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ داخل قسم الإستقبال.

واستكملت وكيل المديرية الصحة بقنا، جولتها بالمرور على وحدة الخطارة الصحية، حيث تبيَّن إغلاق الوحدة خلال أوقات العمل الرسمية وعلى الفور أصدرت قراراً بإحالة المتغيبين للتحقيق، مؤكدة عدم التهاون مع أي تقصير يمس تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ووجهت عاطف، مدير الإدارة الصحية بنقادة، بضرورة تكثيف المرور والمتابعة الميدانية المستمرة على الوحدات الصحية خلال فترات العمل المختلفة، والتأكد من الإنضباط الإداري، ومراجعة مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بقنا، استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على مدار الساعة بكافة المنشآت الصحية، مع إحكام الرقابة على الأداء الوظيفي، ومتابعة تواجد الأطقم الطبية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، مشدداً على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تقصير أو إهمال، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومنضبطة للمواطنين.



