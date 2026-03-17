خلال جولته العربية.. وزير الخارجية يطمئن على أوضاع الجاليات المصرية فى الخليج والأردن

حرص د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج خلال جولته واتصالاته بنظرائه في دول الخليج الست والأردن والعراق الشقيقة علي الاطمئنان علي اوضاع الجاليات المصرية في الدول الشقيقة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وقد أعرب وزير الخارجية خلال زياراته واتصالاته عن خالص التقدير والامتنان للسلطات المعنية في الدول العربية الشقيقة علي اهتمامها البالغ ورعايتها الكريمة لأبناء الجاليات المصرية المقيمة في ظل الأوضاع الاستثنائية التى تشهدها المنطقة، وما تقوم به هذه الجاليات بدور مهم في دعم عملية التنمية الشاملة في الدول الشقيقة.

واكد وزير الخارجية أن هذه الرعاية الكريمة هى انعكاس لعمق الروابط الأخوية المتجذرة والشراكة الوثيقة التي تجمع مصر بأشقائها من الدول العربية، مؤكدا الحرص المشترك على تعزيز أطر التعاون الشعبي والمؤسسي بما يخدم مصالح الدول العربية.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على أن ملف المصريين بالخارج يشكل أولوية قصوى فى وزارة الخارجية، وأن الوزارة تواصل - عبر سفارتها وقنصلياتها بالدول العربية - متابعة أوضاع الجاليات المصرية بالتنسيق مع القطاع القنصلي بالوزارة على مدار الساعة، وتقوم بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات بالدول العربية الشقيقة لتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لها.