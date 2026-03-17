كوريا الجنوبية تحسم موقفها من إرسال مدمرة بحرية إلى مضيق هرمز

نقلت وكالة رويترز عن وزير دفاع كوريا الجنوبية أن بلاده لا تدرس إرسال مدمرة بحرية إلى مضيق هرمز.

كانت أنباء ترددت في وقت سابق عن أن كوريا الجنوبية تدرس موقفها من طلب أمريكي يهدف إلى مشاركة الحلفاء في تأمين حركة السفن بعد اضطرابات مرتبطة بإيران.

وأعلنت كوريا الجنوبية، أنها ستدرس بعناية دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحلفاء لإرسال سفن حربية بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد تعطل الحركة فيه على خلفية تحركات إيرانية.

وقال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان إن الحكومة ستواصل التنسيق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيُتخذ بعد تقييم دقيق لكافة المعطيات المرتبطة بالوضع.

كان ترامب قد دعا، عددا من الدول الحليفة إلى إرسال سفن حربية للمشاركة في تأمين الممر البحري الحيوي، وذكر من بينها كوريا الجنوبية.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشيال" أن عدة دول ستنضم إلى جهود مشتركة مع الولايات المتحدة لإرسال سفن حربية بهدف إبقاء المضيق مفتوحا وآمنا أمام حركة الملاحة الدولية.

وأضاف : بلدانا مثل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، إلى جانب دول أخرى، يؤمل أن تبادر بإرسال سفن إلى المنطقة لضمان عدم بقاء مضيق هرمز مهددا.

وفي تصريحات لاحقة، شدد ترامب على أن الدول التي تعتمد على النفط الذي يمر عبر المضيق ينبغي أن تتحمل مسؤولية حماية هذا الممر الحيوي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستقدم دعما كبيرا في هذا الإطار.

وجاءت هذه الدعوات في ظل تراجع شبه كامل في حركة الملاحة البحرية داخل مضيق هرمز بعد الضربات الإيرانية، علما أن هذا الممر يشهد عادة عبور نحو خمس إمدادات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

جدير بالذكر، أن ترامب قد أعلن، أن البحرية الأميركية ستبدأ "قريبا جدا" مرافقة ناقلات النفط أثناء عبورها المضيق الاستراتيجي، محذرا من إمكانية استهداف منشآت نفطية إيرانية في حال استمرت طهران في تعطيل حركة الملاحة.