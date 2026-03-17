الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

كوريا الجنوبية تحسم موقفها من إرسال مدمرة بحرية إلى مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمود نوفل

نقلت وكالة رويترز عن وزير دفاع كوريا الجنوبية أن بلاده لا تدرس إرسال مدمرة بحرية إلى مضيق هرمز.

كانت أنباء ترددت في وقت سابق عن أن كوريا الجنوبية تدرس موقفها من طلب أمريكي يهدف إلى مشاركة الحلفاء في تأمين حركة السفن بعد اضطرابات مرتبطة بإيران.

وأعلنت كوريا الجنوبية، أنها ستدرس بعناية دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحلفاء لإرسال سفن حربية بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد تعطل الحركة فيه على خلفية تحركات إيرانية.

وقال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان إن الحكومة ستواصل التنسيق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيُتخذ بعد تقييم دقيق لكافة المعطيات المرتبطة بالوضع.

كان ترامب قد دعا،  عددا من الدول الحليفة إلى إرسال سفن حربية للمشاركة في تأمين الممر البحري الحيوي، وذكر من بينها كوريا الجنوبية.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشيال" أن عدة دول ستنضم إلى جهود مشتركة مع الولايات المتحدة لإرسال سفن حربية بهدف إبقاء المضيق مفتوحا وآمنا أمام حركة الملاحة الدولية.

وأضاف : بلدانا مثل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، إلى جانب دول أخرى، يؤمل أن تبادر بإرسال سفن إلى المنطقة لضمان عدم بقاء مضيق هرمز مهددا.

وفي تصريحات لاحقة، شدد ترامب على أن الدول التي تعتمد على النفط الذي يمر عبر المضيق ينبغي أن تتحمل مسؤولية حماية هذا الممر الحيوي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستقدم دعما كبيرا في هذا الإطار.

وجاءت هذه الدعوات في ظل تراجع شبه كامل في حركة الملاحة البحرية داخل مضيق هرمز بعد الضربات الإيرانية، علما أن هذا الممر يشهد عادة عبور نحو خمس إمدادات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

جدير بالذكر، أن ترامب قد أعلن، أن البحرية الأميركية ستبدأ "قريبا جدا" مرافقة ناقلات النفط أثناء عبورها المضيق الاستراتيجي، محذرا من إمكانية استهداف منشآت نفطية إيرانية في حال استمرت طهران في تعطيل حركة الملاحة.

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

الأرصاد

هدوء يسبق العاصفة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس في هذا الموعد

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 17-3-2026

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

المتهم

قالتله مواعيد العمل انتهت.. القبض على المتهم بالتعدي على موظفة شركة اتصالات شهيرة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

الطيران المدني الإماراتي : عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي

وزيرا خارجية كوريا وأمريكا يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

باكستان والسعودية تبحثان تطورات الوضع الإقليمي وتداعياته والجهود المبذولة بشأنه

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟

طبق جديد.. طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ والرنجة فى العيد

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد