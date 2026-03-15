كوريا الجنوبية واليابان تبحثان الوضع في الشرق الأوسط والتقلبات الأخيرة في الأسواق المالية

بحث وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون تشول، مع نظيرته اليابانية ساتسوكي كاتاياما، الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، وذلك خلال لقائهما في طوكيو.

وناقش الجانبان - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية اليوم /الأحد/ - سبل تعميق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز تنسيق السياسات في ظل تزايد التقلبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد الوزيران أن الاقتصاد العالمي لا يزال يشهد نموا قويا، إلا أنه يواجه مجموعة من المخاطر، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية.

واتفقا على ضرورة التعاون الوثيق لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتوسيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.. كما بحثا الوضع في الشرق الأوسط والتقلبات الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية.

وأعرب الوزيران عن قلقهما إزاء الانخفاضات الحادة في قيمة الوون الكوري والين الياباني، واتفقا على مراقبة أسواق الصرف الأجنبي عن كثب مع العمل سويا من أجل تنويع سلاسل التوريد للمعادن الحيوية.