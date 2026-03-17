كوريا الجنوبية: إرسال أي قطعة حربية إلى مضيق هرمز يتطلب موافقة البرلمان

أكد وزير الدفاع في كوريا الجنوبية أن أي قرار بإرسال قطع حربية إلى مضيق هرمز لن يتم إلا بعد الحصول على موافقة البرلمان.

وشدد على أن هذا الإجراء يعكس حرص الحكومة على الالتزام بالقوانين الوطنية والرقابة البرلمانية على العمليات العسكرية الخارجية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

سياسة الحياد والمشاركة الدولية

وأشار الوزير إلى أن كوريا الجنوبية تحرص على السياسة الدفاعية المتوازنة، وتدرس كل طلب مشاركة في عمليات دولية بعناية، مع مراعاة تأثيرها على الأمن الوطني والعلاقات الدولية، خاصة في مناطق التوتر مثل مضيق هرمز.

السياق الإقليمي

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات أمنية، وسط صراعات محتملة تؤثر على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي حيوي يمر عبره نحو 20٪ من النفط العالمي.