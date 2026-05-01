إنجاز طبي جديد بمستشفى أشمون العام .. تفاصيل مهمة

اطلقت إدارة مستشفى أشمون العام في محافظة المنوفية وحدة "كهربة القلب" الوليدة بقسطرة القلب، حيث تم بنجاح فائق تركيب عدد (2) منظم ثنائي لضربات القلب لأول مرة بالوحدة، وذلك بكفاءة طبية عالية ووفقاً لأحدث المعايير العالمية.

​وشدد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على ضرورة تفعيل التخصصات الدقيقة وتذليل كافة العقبات لخدمة المرضى وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وفي ​إشادة بجهود الكوادر الطبية أعرب الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً أن مديرية الشئون الصحية بالمنوفية تمضي قدماً في خطة تطوير المستشفيات الحكومية وتزويدها بأحدث الأجهزة والكوادر البشرية المؤهلة، مشيداً بروح الفريق والتفاني التي ظهرت بوضوح في مستشفى أشمون العام، والتي أثمرت عن نجاح هذه العمليات الدقيقة فور تدشين الوحدة.

​صرح الدكتور عبد الرحمن البقيري، رئيس وحدة القسطرة، بأن العمليتين تمتا بنجاح كامل بفضل تكاتف جميع الأقسام، مؤكداً أن الوحدة شهدت تطبيق أعلى درجات الخدمة الطبية بدءاً من:حجز المرضى وإجراء الفحوصات والتحاليل الدقيقة، ​إنهاء كافة الإجراءات الإدارية وتجهيز مستلزمات التعقيم بأعلى معايير الجودة٫ ​تجهيز غرف القسطرة بأحدث التقنيات لضمان سلامة المرضى.

​وأوضح الدكتور أحمد سمير، مشرف وحدة كهربة القلب بأشمون، أن الحالتين خضعتا للمتابعة اللحظية بالرعاية المتوسطة عقب الجراحة وحتى تماثلهما للشفاء التام وخروجهما من المستشفى بحالة مستقرة.

وفي ​إشراف طبي وإداري رفيع المستوى تم الإنجاز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الأعصر، رئيس الهيئة الطبية، و الدكتور إبراهيم ناصر، مدير عام المستشفى، اللذين وفرا كافة الإمكانيات اللوجستية والفنية لضمان خروج هذه الوحدات التخصصية للنور بالشكل الذي يليق بالمواطن المنوفي .