محافظات

مياه المنوفية تعلن خطة غسيل الشبكات خلال شهر مايو 2026م

مروة فاضل

أعلن المهندس رشدي السيد عمر ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسيل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة خلال شهر مايو 2026م وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدورى للشبكات . 

وأوضح رئيس الشركة، أنه يتم التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وكذا التعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وتهيب الشركة بالمواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة،و تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

كما تعلن الشركة أنه فى حالة أي شكوى من جودة المياه يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس آب رقم 01220906668 .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالاستمرار في أعمال الصيانة الدورية اللازمة طبقاً للخطة الموضوعة لغسيل شبكات المياه بمختلف مناطق المحافظة للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين .

