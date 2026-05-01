خلال يومين من الحملات التفتيشية .. تحرير 228 محضرا تموينيا في المنوفية

تلقى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحال التجارية والمخابز لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية خلال يومي الخميس والجمعة ، حيث بلغ إجمالي عدد المحاضر 228 محضر تمويني بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة .

أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 137 محضر مخالفات مخابز لوجود نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ، و91 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة مصدر ، كما تم ضبط 252 اسطوانة غاز منزلي مدعمه محظور تداولها ، أثناء قيام أحد أصحاب المستودعات بناحية الخطاطبة بالسادات بالتصرف في الحصة المقررة بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية لضبط وملاحقة المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، مؤكداً على أنه لن يسمح بالتهاون مع أي محاولات خارج الأطر القانونية المحددة من شأنها استغلال المواطنين ، لافتاً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.