استنفار صحي بالمنوفية لمواجهة ناقلات الأمراض .. خطة استباقية لـ صيف آمن

ترأس الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماع "اللجنة العليا للمكافحة المتكاملة"، وذلك بمقر مديرية الشئون الصحية، لوضع خارطة طريق استباقية لمواجهة الحشرات وناقلات الأمراض مع حلول فصل الصيف.

​شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى يمثل كافة الجهات المعنية بالمحافظة لضمان شمولية التنفيذ،في ​تحالف مؤسسي للمكافحة المتكاملة حيث ضم كلاً من: الدكتور عمرو مصطفى محمود – وكيل وزارة الصحة بالمنوفية (رئيساً للجنة ٫ ماجد فتحي عبد الظاهر مديرية الطب البيطري٫ محمد عزت وكيل وزاره الزراعة٫ المهندسة غادة حامد الجزيري مدير عام ري المنوفية٫ وليد أبو سالم مدير إدارة البيئة بالمحافظة ٫ الدكتورة زينب الصاوي مدير عام إدارة المتوطنة بالمديرية مهندس محمد مدين مدير إدارة ناقلات الأمراض بالمديرية٫ الدكتورة سحر الشهالي مدير إدارة البلهارسيا بالمديرية فوزي مدين.

​ناقش الاجتماع سبل التعاون الوثيق بين مديريات (الصحة، الري، والزراعة) لتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف من القمامة والنباتات المائية التي تعيق عمليات المكافحة. كما تم الاتفاق مع "المحليات" على سرعة رفع مخلفات التطهير والبناء، لكونها تمثل بيئة خصبة لتوالد واختباء القوارض.

​وعلى صعيد اللوجستيات، تم التنسيق لتوفير السيارات اللازمة لجر مواتير الرش، وتوحيد الجهود بين وحدات مكافحة ناقلات الأمراض والوحدات المحلية لاستخدام أجهزة الضباب والرذاذ بكفاءة عالية. كما تطرق الاجتماع لملف الكلاب الضالة لما تمثله من خطورة كعائل للحشرات، ووضع آليات لتوعية الجاليات الأجنبية في أماكن تجمعاتهم حول طرق الوقاية من انتشار الحشرات.

أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة في كلمته خلال الاجتماع قائلا ​"إننا نسابق الزمن لاتخاذ إجراءات استباقية قبل ذروة فصل الصيف، حيث تصل درجات الحرارة للمستويات المثلى لنشاط الحشرات. هدفنا ليس فقط المكافحة الكيميائية، بل تقليل استخدام المبيدات عبر التركيز على 'المكافحة المتكاملة' التي تبدأ بتجفيف منابع التوالد وتغطية الأماكن المستترة وإن التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية هو الضمانة الوحيدة لتوفير بيئة صحية آمنة لمواطني المنوفية."

​واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على ضرورة الجاهزية التامة لكافة الفرق الميدانية، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية للحد من السلوكيات التي تساهم في انتشار الحشرات، مع الالتزام بالمعايير العلمية في رصد ومعالجة بؤر التوالد بجميع أنحاء المحافظة.

