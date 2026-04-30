الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

استنفار صحي بالمنوفية لمواجهة ناقلات الأمراض .. خطة استباقية لـ صيف آمن

اجتماع محافظ المنوفية
مروة فاضل

ترأس الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماع "اللجنة العليا للمكافحة المتكاملة"، وذلك بمقر مديرية الشئون الصحية، لوضع خارطة طريق استباقية لمواجهة الحشرات وناقلات الأمراض مع حلول فصل الصيف.

​شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى يمثل كافة الجهات المعنية بالمحافظة لضمان شمولية التنفيذ،في  ​تحالف مؤسسي للمكافحة المتكاملة حيث ضم كلاً من: الدكتور عمرو مصطفى محمود – وكيل وزارة الصحة بالمنوفية (رئيساً للجنة ٫ ماجد فتحي عبد الظاهر مديرية الطب البيطري٫ محمد عزت وكيل وزاره الزراعة٫ المهندسة غادة حامد الجزيري مدير عام ري المنوفية٫ وليد أبو سالم مدير إدارة البيئة بالمحافظة ٫ الدكتورة زينب الصاوي مدير عام إدارة المتوطنة بالمديرية  مهندس محمد مدين مدير إدارة ناقلات الأمراض بالمديرية٫ الدكتورة سحر الشهالي مدير إدارة البلهارسيا بالمديرية  فوزي مدين.

​ناقش الاجتماع سبل التعاون الوثيق بين مديريات (الصحة، الري، والزراعة) لتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف من القمامة والنباتات المائية التي تعيق عمليات المكافحة. كما تم الاتفاق مع "المحليات" على سرعة رفع مخلفات التطهير والبناء، لكونها تمثل بيئة خصبة لتوالد واختباء القوارض.

​وعلى صعيد اللوجستيات، تم التنسيق لتوفير السيارات اللازمة لجر مواتير الرش، وتوحيد الجهود بين وحدات مكافحة ناقلات الأمراض والوحدات المحلية لاستخدام أجهزة الضباب والرذاذ بكفاءة عالية. كما تطرق الاجتماع لملف الكلاب الضالة لما تمثله من خطورة كعائل للحشرات، ووضع آليات لتوعية الجاليات الأجنبية في أماكن تجمعاتهم حول طرق الوقاية من انتشار الحشرات.

 أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة في كلمته خلال الاجتماع قائلا ​"إننا نسابق الزمن لاتخاذ إجراءات استباقية قبل ذروة فصل الصيف، حيث تصل درجات الحرارة للمستويات المثلى لنشاط الحشرات. هدفنا ليس فقط المكافحة الكيميائية، بل تقليل استخدام المبيدات عبر التركيز على 'المكافحة المتكاملة' التي تبدأ بتجفيف منابع التوالد وتغطية الأماكن المستترة وإن التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية هو الضمانة الوحيدة لتوفير بيئة صحية آمنة لمواطني المنوفية."

​واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على ضرورة الجاهزية التامة لكافة الفرق الميدانية، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية للحد من السلوكيات التي تساهم في انتشار الحشرات، مع الالتزام بالمعايير العلمية في رصد ومعالجة بؤر التوالد بجميع أنحاء المحافظة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية اجتماع صحة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

شقق الإسكان

19 ألف وحدة سكنية..تفاصيل طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين» 2026

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. نقل هشام جعفر وعددا من مسئولي التعليم الخاص من ديوان الوزارة للمديريات

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة تعزيز التعاون

دكتور إيمان كريم

إيمان كريم : القومي للإعاقة يسعى لتوحيد الجهود الوطنية والدولية لتعزيز حقوق أشخاصه

عيد العمال

نجل أحد المكرمين بعيد العمال: تكريم الرئيس شهادة بوفاء الدولة تجاه أبنائها حتى بعد رحيلهم

بالصور

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب

دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

فيديو

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد