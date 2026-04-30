صحة المنوفية تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة رئيسة تمريض بـ 4 مستشفيات

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن حاجتها لشغل وظيفة (رئيسة تمريض) بمستشفيات:(بركة السبع - منوف العام - الشهداء - حميات أشمون)، وذلك نظراً لخلو المنصب.

يأتي ذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:

​أولاً: الشروط والمؤهلات المطلوبة: ​الحصـول على بكالوريوس تمريض (وتعطى الأولوية للحاصلات على درجة الماجستير، الزمالة، أو الدكتوراة)، ​أن تكون المتقدمة على الدرجة الوظيفية الثانية كحد أدنى، ​التمتع بشخصية قيادية قوية ​الحصول على تقدير "امتياز" في التقارير السرية للخمس سنوات الأخيرة، ​الاتصاف بالالتزام المهني التام ​الحصول على دورات تدريبية متخصصة في مجال الإدارة والجودة, خبرة عملية في مجال الإشراف بالأقسام المستشفى مدة لا تقل عن (3 سنوات).

​المستندات المطلوبة للتقديم: ​السيرة الذاتية (C.V) ​خطة تطوير مقترحة لأداء التمريض قابلة للتنفيذ. بيان حالة وظيفية موضح به الجزاءات (إن وجدت) خلال فترة العمل.

وتشمل المواصفات الشخصية: ​أن تكون قدوة وحسنة المظهر.

​امتلاك مهارات التواصل الفعال والحوار الجيد.

​طريقة وموعد التقديم:

​تُرسل الطلبات باسم مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، وسيتم تحديد موعد لاحق لاجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

​مدة الإعلان: يتم تقديم الطلبات خلال (15 يوماً) من تاريخ صدور الإعلان ٢٧ / ٤ /٢٠٢٦ م .