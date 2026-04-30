محافظ المنوفية يستقبل رئيس جهاز تنمية السادات لتعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، المهندس محمد عادل رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس محمد زهران نائب رئيس الجهاز و ناجي أبو المعاطى معاون رئيس الجهاز.

رحب محافظ المنوفية بالحضور ، لافتا الي الدور الرائد لجهاز مدينة السادات في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز مدينة السادات للمساهمة في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب رئيس جهاز مدينة السادات عن بالغ تقديره لمحافظ المنوفية، مؤكدا حرصه على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المستمر مع المحافظة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجارية والارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية تحقيقًا لرؤية الدولة وتلبية احتياجات المواطنين.