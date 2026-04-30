أورمان المنوفية: تنظيم معرض للملابس الجديدة وتوزيع 2345 قطعة بالمجان

نظمت جمعية الأورمان في محافظة المنوفية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية ، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بمركز الشهداء لدعم 250 أسرة لتحسين الخدمات المقدمة لتك الأسر ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

شملت الخطة التفصيلية للمعرض ( قرى العراقية وعشما وكفر عشما وكفر الجلابطة وسلامون قبلى وسلامون بحرى بالشهداء ، يأتي تنظيم هذا المعرض كجزء من خطة الجمعية لدعم القرى والأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر وتوفير احتياجاتهم، مما يعزز من روح التكافل المجتمعي.

فيما أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض ضم 2345 قطعة ملابس جديدة متنوعة ، ويتم اختيار الأسر بناءً على أبحاث اجتماعية دقيقة وميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بالمنوفية ، مضيفًا أن هذا النشاط يأتي استكمالاً لسلسلة من الخدمات الإنسانية التي تقدمها الجمعية لأهالي محافظة المنوفية، والتي تشمل توزيع كراتين المواد الغذائية واللحوم، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادي.

ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية الدور الرائد والحيوي الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.