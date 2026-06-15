وزير التعليم العالي يغادر إلى باريس لتعزيز الشراكة العلمية ودعم الابتكار

غادر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ لبحث سبل تعزيز الشراكات العلمية والبحثية وتطوير التعاون في مجال الابتكار بين الجامعات المصرية والفرنسية.

وتشمل الزيارة برنامجًا مكثفًا من اللقاءات والفعاليات مع مؤسسات أكاديمية وبحثية وصناعية، إضافة إلى زيارة جامعة باريس ساكلاي، وإلقاء كلمة حول تطور منظومة الابتكار والبحث العلمي في مصر، وتوقيع اتفاقيات شراكة.

كما تتضمن الجولة زيارات لعدد من الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال ومختبرات التكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن المشاركة في المعرض التكنولوجي العالمي "فيفاتيك" (VivaTech) بباريس.

ويختتم الوزير زيارته بعقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي مؤسسات التعليم العالي والجامعات الفرنسية الكبرى والشركاء الصناعيين، لبحث التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتعليم العالي.