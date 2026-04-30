محافظ المنوفية : تحصين 37 الف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أنه تم تحصين 36 الف و 727 رأس ماشية ضمن أعمال الحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2026 بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك منذ انطلاقها في 28 إبريل الماضي

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين حفاظاً على الثروة الحيوانية .

وأوضح الدكتور ماجد عبد الظاهر مدير مديرية الطب البيطري أن هناك متابعات مستمرة ومرور ميداني لأعمال سير لجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن تنفيذ حملات إرشادية للتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية .

وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية ، مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظاً علي الثروة الحيوانية وتنميتها .