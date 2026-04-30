محافظ المنوفية يناقش خطط التوسع المستقبلية لمعهد الأورام

التقى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور أحمد صبرى عميد معهد الأورام ، والدكتور محمد السنباوى مدير مستشفى الأورام بجامعة المنوفية ، وذلك في إطار الإرتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام بالمحافظة.

وخلال اللقاء، رحب محافظ المنوفية بالحضور مؤكداً حرص المحافظة الكامل على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع جامعة المنوفية وكافة المؤسسات الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى، خاصة مرضى الأورام الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متكاملة ومتخصصة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به المعهد والمستشفى في تقديم خدمات طبية متخصصة لمرضى الأورام داخل المحافظة وخارجها، مؤكدًا أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات منظومة العمل بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين.

كما ناقش اللقاء آليات التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة لدعم خطط التوسع المستقبلية لمعهد الأورام، والعمل على توفير بيئة علاجية متكاملة تشمل التشخيص المبكر والعلاج والمتابعة الدورية، فضلاً عن دعم برامج التوعية المجتمعية بأهمية الكشف المبكر عن الأورام والعلاج الكيماوي والإشعاعي والجراحات المتخصصة، بالإضافة إلى برامج المتابعة الدورية والدعم النفسي للمرضى وأسرهم، بما يعكس الجهود المبذولة لتقديم رعاية صحية متكاملة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أهمية التكامل بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الطبي والجامعي لتحقيق رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي ومستوى أفضل من الرعاية الطبية لأبناء المحافظة.

ومن جانبهم ثمن عميد المعهد ومدير المستشفى جهود محافظ المنوفية في دعم القطاع الصحي ، مؤكدين استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل ومستدام.