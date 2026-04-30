تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة لدعم عمال مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية
سباق نوبل للسلام 2026 .. هل يتفوق ترامب على 200 مرشح للجائزة؟
احتفالية عيد العمال.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "صناع الحاضر وصناع المستقبل"
كوبرا ضخمة تبث الذعر في قرية بالسنطة .. والحماية المدنية تتدخل
اتحاد عمال مصر : رجالنا قوة لا يستهان بها في بناء الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتسلم درع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.. فيديو
إنشاء سوق حضارى متكامل في الأميرية
تضامن النواب : قرارات الرئيس مظلة حماية حقيقية للفئات الأكثر احتياجا
في ظروف غامضة .. تفاصيل العثور على جثة شاب مقتول بالزراعات بملوي
بآيات من الذكر الحكيم.. افتتاح احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسي
بث مباشر| الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال عيد العمال
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري
محافظ المنوفية يناقش خطط التوسع المستقبلية لمعهد الأورام

مروة فاضل

التقى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور أحمد صبرى عميد معهد الأورام ، والدكتور محمد السنباوى  مدير مستشفى الأورام بجامعة المنوفية ، وذلك في إطار الإرتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام بالمحافظة.

وخلال اللقاء، رحب محافظ المنوفية بالحضور مؤكداً حرص المحافظة الكامل على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع جامعة المنوفية وكافة المؤسسات الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى، خاصة مرضى الأورام الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متكاملة ومتخصصة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به المعهد والمستشفى في تقديم خدمات طبية متخصصة لمرضى الأورام داخل المحافظة وخارجها، مؤكدًا أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات منظومة العمل بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين.

كما ناقش اللقاء آليات التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة لدعم خطط التوسع المستقبلية لمعهد الأورام، والعمل على توفير بيئة علاجية متكاملة تشمل التشخيص المبكر والعلاج والمتابعة الدورية، فضلاً عن دعم برامج التوعية المجتمعية بأهمية الكشف المبكر عن الأورام والعلاج الكيماوي والإشعاعي والجراحات المتخصصة، بالإضافة إلى برامج المتابعة الدورية والدعم النفسي للمرضى وأسرهم، بما يعكس الجهود المبذولة لتقديم رعاية صحية متكاملة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أهمية التكامل بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الطبي والجامعي لتحقيق رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي ومستوى  أفضل من الرعاية الطبية لأبناء المحافظة.

ومن جانبهم ثمن عميد المعهد ومدير المستشفى  جهود محافظ المنوفية في دعم القطاع الصحي ، مؤكدين استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل ومستدام.

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

خلافات عائلية .. القبض على عاملين ضربا سيدتين بكفر الشيخ

عطّل المرور.. القبض على سائق توك توك وشخص تشاجرا بكفر الشيخ

بيخوف الأهالى علشان يتعاطى مخدرات.. القبض على بلطجى أطلق النار فى بولاق

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد