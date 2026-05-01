بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا.. 3 أيام راحة سلبية للاعبي المصري

قرر الكابتن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الثلاثاء المقبل على ملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد استعدادًا لمباراته بالجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لدوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي والمقرر إقامتها في الخامس عشر من مايو الجاري على إستاد الجيش ببرج العرب.



راحة سلبية للاعبي المصري.. والفريق يستأنف تدريباته الثلاثاء

كان فريق المصري خاض مساء اليوم على الملعب ذاته مباراته بالجولة الخامسة والتي جمعته بنظيره فريق سيراميكا كليوباترا وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف نظيف سجله عمر الساعي ليرتفع رصيد النسور الخضر إلى النقطة الأربعين محتلًا بها المركز الخامس في ترتيب جدول المسابقة.

وخلال اللقاء حصل اللاعب عمر الساعي لاعب المصري على لقب أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا.