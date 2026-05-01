متأثرا بإصابته.. وفاة صغير بعد عقره من 4 كلاب ضالة في الشرقية

توفي صغير يبلغ من العمر 7 سنوات، متأثرا بإصاباته، بعد تعرضه لهجوم من 4 كلاب ضالة بإحدى قرى محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد وصول الطفل "اسامة خ " 7 سنوات إلى مستشفى الصالحية في حالة حرجة، مصابا بجروح وعضات متفرقة بالجسد وخروج أجزاء من الأمعاء إثر هجوم عدد من الكلاب الضالة عليه.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل تعرض لعقر من 4 كلاب ضالة وتم نقله لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.