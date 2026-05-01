افتتاح 3 مساجد بالشرقية بتكلفة تقديرية 8 ملايين و700 ألف جنيه

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بإعمار بيوت الله عز وجل، باعتباره أحد المحاور المهمة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن افتتاح المساجد الجديدة سواء بعد الإحلال والتجديد أو الإنشاء الجديد، يأتي في إطار التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الأوقاف.

أوضح المحافظ أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مؤكداً استمرار دعم مشروعات تطوير ورفع كفاءة المساجد بمختلف أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية تواصل تنفيذ خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل – مادياً وروحانياً وفكرياً، مشيراً إلى أنه اليوم تم افتتاح ٣ مساجد بتكلفة تقديرية ٨ ملايين و٧٠٠ ألف جنيه بعدد من مراكز المحافظة. حيث تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد كمال بقرية المحمدية بمركز منيا القمح، بتكلفة ٧ ملايين جنيه وصيانة وتطوير مسجد الصالحى بعزبة الصالحى بمدينة القنايات، بتكلفة مليون جنيه وصيانة وتطوير المسجد الكبير أولاد شريف بقرية الزنكلون بمركز الزقازيق، بتكلفة ٧٠٠ ألف جنيه.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل وتطويرها بما يليق بقدسيتها، بما يسهم في تهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مؤكدا أن رسالة المسجد لا تقتصر على البناء فقط بل تمتد لتشمل نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية وتعزيز الوعي الديني الصحيح فى المجتمع.