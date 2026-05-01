لمدة يومين.. قطع المياه عن مناطق وقرى بسيدي سالم في كفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن قطع المياه عن بعض المناطق بسيدي سالم، وذلك يومي السبت والأحد الموافق من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نتيجة أعمال تطهير بحر ميت يزيد من قبل وزارة الري مما يؤدي إلى توقف محطة مياه المفتي وتأثرها بالانقطاع في:(مجلس قروي الورق - تيدا - منشأة عباس - منطقة بنك مصر - مركز الشرطة - الصحارة - التضامن - برج زمزم - قرى الحدادي)

وطالبت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.