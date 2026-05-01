مصرع 14 من الحرس الثوري الإيراني في انفجار داخل مستودع ذخيرة بزنجان

أفادت تقارير إعلامية غير رسمية بوقوع انفجار داخل منشأة عسكرية في محافظة زنجان شمال غرب إيران، ما أسفر عن مصرع 14 عنصرًا من قوات الحرس الثوري الإيراني، وإصابة آخرين، في حادث يُعتقد أنه نجم عن انفجار ذخائر داخل مستودع عسكري.

وذكرت المصادر أن الانفجار وقع أثناء عمليات نقل أو تخزين لمواد عسكرية داخل أحد المواقع التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني، دون أن تصدر حتى الآن رواية رسمية تفصيلية توضح الأسباب الدقيقة للحادث.

وحسب نفس التقارير، هرعت فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الانفجار فور وقوعه، فيما فرضت السلطات طوقًا أمنيًا حول المنطقة وبدأت تحقيقات أولية لتحديد ملابسات الحادث وما إذا كان ناجمًا عن خطأ فني أو خلل في إجراءات السلامة.

ولم تؤكد السلطات الإيرانية حتى لحظة إعداد هذا التقرير الحصيلة النهائية للضحايا، كما لم تصدر بيانًا رسميًا يوضح طبيعة الانفجار أو حجم الخسائر بشكل مفصل، ما يترك الروايات المتداولة في إطار غير مؤكد بانتظار إعلان رسمي.

وتشهد بعض المنشآت العسكرية الإيرانية بين الحين والآخر حوادث انفجارات مرتبطة بالذخائر أو المواد القابلة للاشتعال، غالبًا ما تُعزى إلى أسباب تقنية أو إجرائية، بينما تلتزم السلطات عادةً بإجراء تحقيقات موسعة قبل إعلان النتائج النهائية.

