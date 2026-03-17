موقف أوروبا من دعوات ترامب للمشاركة في تأمين مضيق هرمز

قال عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إنّ دول الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع دعوات دونالد ترامب بشأن تدويل مضيق هرمز، موضحًا أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد لم يسفر عن أي اتفاق للاستجابة المباشرة لهذه المطالب.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الوجود الأوروبي في الشرق الأوسط يقتصر على مهام محدودة ذات طابع دفاعي وردعي، تشمل عددًا قليلًا من القطع البحرية والقوات، مؤكدًا أن حلف حلف شمال الأطلسي لم يفعل المادة الخامسة، ما يعكس رفضًا للتصعيد العسكري أو الانخراط المباشر في النزاع.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يفضل الحلول الدبلوماسية، إدراكًا لتداعيات أي تصعيد على اقتصاده، خاصة مع احتمالات ارتفاع أسعار النفط والأسمدة وتأثير ذلك على الأمن الغذائي، في ظل اعتماد أوروبا غير المباشر على إمدادات الطاقة المرتبطة بالأسواق الآسيوية.